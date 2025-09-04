Полицейско куче разкри тайници с канабис и кокаин в Добрич

Задържани са двама дилъри

Полицейско куче помогна на полицията в Добрич да разкрият двама дилъри на дрога. При спецакция на 2 септември били проверени два имота. В първия, на ул. „Виолета“ четириногият служител на реда открил специално изграден тайник, в който имало 10 грама канабис и електронни везни. Криминалистите арестували 30-годишния стопанин, който е известен на полицията.

Последвало претърсване на адрес на ул. „Акация“, където кучето отново надушило тайник в двора. В него бил намерен метален куфар с 20 пликове канабис с общо тегло 60 грама, както и кокаин. Собственикът - мъж на 47 години, също бил задържан.

На двамата дилъри вече са повдигнати обвинения, съобщиха от ОДМВР. При подобна акция през януари служебно куче разкри 62 грама амфетамин, скрит в прахосмукачка.