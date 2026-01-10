Спряха тежкотоварните автомобили през прохода Превала

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Превала е планински проход в Южна България, в най-югозападната част на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи в Община Смолян, област Смолян. Той е най-високият планински проход в България, през който преминава шосе от Републиканската пътна мрежа на страната.

Сняг вали по проходите Превала, Пампорово и Рожен, казаха от Областното пътно управление в Смолян. На терен са 40 машини, които обработват и опесъчават пътните платна.

На прохода Рожен има закъсал тир. В момента се извършват действия по издърпването му, за да се освободи пътното платно.

Сигнал за паднали камъни е бил получен по обяд за пътя Смолян – Девин, в района на село Широка лъка, които вече са почистени.