160 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на Столична община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри.

В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта срещу събота в работен режим беше включена част от техниката. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Обработки против заснежаване и заледяване са извършени на територията на районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“. Почистени са участъци от Южната дъга на Околовръстния път, както и общински пътища в районите Панчарево и Банкя.

Гградският транспорт се движи и изпълнява редовните си маршрути на територията на цялата община.

През нощта срещу събота в Природен парк „Витоша“ са извършени обработки с пясък по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“. На територията на Природен парк „Витоша“ е отчетен непрекъснат и обилен снеговалеж, с натрупване между 5 и 10 см нова снежна покривка, при температура около –2°C.

От Столичната община напомнят, че временно, в интервала от 10:00 до 15:00 ч., ще бъдат затворени пътните участъци на Витоша в посока хижа „Алеко“ и „Златни мостове“.

Наземният градски транспорт и метрото се движат по обичайните си маршрути. Трите автобусни линии 61, 63 и 66, изпълняващи маршрути до Природен парк „Витоша“, които бяха временно спрени заради снеговалеж - също се движат.

Столична община призовава водачите на моторни превозни средства да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.