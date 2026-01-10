Бобчева: Всички спорове за кризата с боклука в София са във Върховния административен съд

Всички спорове, свързани с обществените поръчки и договорите за сметосъбиране в София, в момента се разглеждат от Върховния административен съд. Това заяви заместник-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева в ефира на NOVA.

По думите ѝ анексите за увеличение на цените с 19% в зона 1 и зона 2 са сключени към действащи договори от 2020 г. и са съобразени с тълкуване на Агенцията за обществени поръчки, към която общината е отправила официално запитване. „Ние се съобразихме с даденото тълкувание“, подчерта Бобчева.

Тя определи цялата процедура по възлагане на услугата като изключително проблемна. „Тази поръчка отиде в ада – всичко беше обжалвано и в момента всичко е в съда“, каза зам.-кметът и допълни, че всички позиции, свързани с кризата с боклука в столицата, са предмет на съдебни спорове.

Бобчева увери, че въпреки това Столичната община прави всичко възможно да предоставя качествена услуга на гражданите. Тя уточни, че договорът със „Софекострой“ е подписан на 23 декември 2020 г., като това е традиционна дата – и предишният договор за почистването на район „Красна поляна“ е бил сключен на същата дата. Новият договор е подписан веднага след изтичането на стария и с него е обединена зона 6, включваща районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“.

По отношение на цените Бобчева обясни, че са заложени прогнозни стойности, тъй като услугите варират в различните райони. Като пример тя посочи по-честото събиране на едрогабаритни отпадъци в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.

Относно зона 3 – районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ – зам.-кметът посочи, че процедурата е приключила без избран изпълнител, което е довело до съдебен спор. Отстранената фирма е обжалвала решението и делото вече е във Върховния административен съд. За район „Изгрев“ извозването на отпадъците временно се извършва от районната администрация, като услугата се финансира от Столичната община.

Бобчева подчерта, че в по-голямата част от зоните услугите по сметосъбиране и извозване не са прекъсвани. Тя отчете 2025 г. като рекордна по отношение на производство и износ на алтернативно гориво, както и по приходи от продажбата на отделно събрани рециклируеми материали.

По повод предложението на БСП за освобождаване от такса смет за засегнатите райони, Надежда Бобчева заяви, че според нея това е „по-скоро популистко решение“.

Зам.-кметът коментира и метеорологичната обстановка. Заради очакваните валежи от дъжд и сняг през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини.