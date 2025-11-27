Ивелин Михайлов: Това е тормоз!

Депутатът потвърди, че неговият счетоводител е сред задържаните

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов определи мащабната акция на Антикорупционната комисия срещу структури, свързвани с „Исторически парк“, като „тормоз“. В интервю за БНТ той коментира вчерашните обиски, извършени по адреси в цялата страна.

Според информация от прокуратурата разследването обхваща дейността на предполагаема организирана престъпна група, активна в периода 2013–2025 г., заподозряна в измами, длъжностни присвоявания и пране на пари. Досъдебното производство е образувано на 9 декември 2023 г. и се води от Антикорупционната комисия. Михайлов потвърди, че неговият счетоводител е сред задържаните.

Лидерът на „Величие“ заяви, че умишлено не е присъствал на снощните протести пред парламента, за да се избегнат напрежение и провокации.

„Когато протести се организират от ‘Продължаваме промяната’ или ‘Правосъдие за всеки’, често се стига до конфликти. Не исках присъствието ми да изостри ситуацията. Нашите членове бяха там като редови граждани“, каза той.

Михайлов съобщи и за неприятен инцидент, при който неговата депутатка Катинчарова била нападната словесно от привърженици на МЕЧ и Радостин Василев.

По отношение на обвиненията срещу „Исторически парк“ Михайлов заяви, че медиите внушават неверни твърдения.

„Пускат информация, че партия ‘Величие’ се занимава с имотни измами – това е лъжа. Ще съдим всяка медия, която уронва репутацията ни“, заяви той, като подчерта, че партията не е извършвала сделки с недвижими имоти, които да пораждат подозрения.

Михайлов твърди, че никога не е имал достъп до държавни или общински средства. По думите му представители на Антикорупционната комисия са го притискали да подкрепя управляващите.

„Казаха ми или минаваш към управлението. Търсят 160 гласа за избор на ВСС“, твърди той.

По време на акцията е бил задържан неговият счетоводител, който е инсулинозависим. Михайлов определи действията на властите като „брутален натиск“:

„Намерили са нула лева и в неговия, и в апартамента на адвоката ми, но са държали семействата им под напрежение часове наред. Това е тормоз.“

Михайлов очаква да бъде поискан имунитетът му, но заяви, че няма да се откаже доброволно.

„Имунитетът ще ми го вземат. Аз няма да го дам. Главният прокурор е нелегитимен и искам да мога да ги осъдя после.“