Ивелин Михайлов с първи коментар за обиска в дома му (ВИДЕО)

Още по темата: ПЪРВИ КАДРИ: Жандармерията нахлу в домовете на Ивелин Михайлов и Пламен Кънчев 26.11.2025 10:50

Всеки неудобен за властта получава обвинения

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов потвърди, че тази сутрин жандармерията и полицията са влезли в дома му и в домовете на негови познати във връзка с разследване на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическата му партия.

„Правя това включване, за да потвърдя, че това, което прогнозирах, се случва. Спомняте си, казах, че ще влизат, ще претърсват, ще има арести – и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес това е факт. Влезли са в моя дом и у познати, някои от които нямат нищо общо с цялата работа. Целта е удар навсякъде. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел" - отсече лидерът на "Величие".

По непотвърдена информация разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

„По един и същи начин работи държавата. Всеки неудобен за властта получава обвинения, чакат уговорка и после започват действията“, добави лидерът на „Величие“.