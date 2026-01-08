Столична общината със стратегия за справяне с недостига на места в детските ясли и градини

През есента на 2025 г. 8 844 деца не са приети в детски ясли и детски градини в София, като близо 70% от този недостиг е концентриран в седем района на града - Витоша, Младост, Триадица, Красно село, Студентски, Лозенец и Овча купел.

Това съобщи кметът Васил Терзиев, който представи първата цялостна стратегия на Столична община за справяне с недостига на места в детските ясли и детските градини до края на 2027 г. „София - град на децата: Първите 7“

Данните ясно очертават и възрастовия профил на проблема - най-големият недостиг е при най-малките деца в яслените групи. В същото време системата разполага с над 2 000 незаети места в детските градини, което показва необходимост от по-гъвкаво планиране и по-добро използване на наличния капацитет, каза Терзиев.

В отговор на тези данни стратегията предвижда комбинация от мерки, които надхвърлят строителството на нови сгради. 2 855 нови места са в процес на изграждане през 2026 г., а още 1 800 места могат да бъдат трансформирани спрямо реалния недостиг по райони и възрасти. Това позволява по-бърз и целенасочен отговор в зоните с най-голям натиск. През 2027 г. ще отворят врати девет нови детски градини, които ще осигурят още 1 300 места.

В резултат на планираните мерки се очаква броят на получаващите компенсации поради липса на място да намалее до 2 889, което представлява с 50% по-малко спрямо 2025 г.

Паралелно с разширяването на местата, Общината работи и за подобряване на качеството чрез нови програми за допълнителен персонал в групите, обучения за работа с деца със специални потребности, пилотни образователни модели и по-тясно партньорство с родителите.

„Поемаме ясен обществен ангажимент – до края на 2027 г. всяко дете в София да има място и качествена грижа според избора на семейството. С решаването на недостига работата ни няма да спре. Строителството на нови детски заведения ще продължи, защото целта ни не е просто да наваксаме, а да вървим напред - към по-малки групи, повече персонал и по-качествена и съвременна грижа за децата”, коментира Васил Терзиев.