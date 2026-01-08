АПИ: В 15 области вали сняг, 263 снегорина чистят пътищата

Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Дейностите по обработката трасетата продължава, като на терен са 263 снегопочистващи машини, съобщиха от АПИ.

Сняг все още вали в 15 области, като в Ловеч и по планинските проходи той е интензивен.

В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход „Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановени движението на всички превозни средства поради намалена видимост.

Обработката на настилките продължава. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали, предупреждават от пътната агенция.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.