Първо в "Труд news": Удължиха мярката на директора, монтирал десетки скрити камери в тоалетна на училище

Директорът на 138-мо СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" остава в ареста на Първо районно, а преди минути мярката му е удължена на 72 часа, научи "Труд news" от свои източници.

Александър Евтимов, който е на ръководния пост от близо 2 години, бе задържан вчера, 16 декември, след акция на ГДБОП и СДВР. При разследващите са постъпили сигнали от родители, че в санитарните помещения на училището, които се посещават само от ученици, има незаконно монтирани скрити камери, маскирани като датчици за движение.

Все още от МВР не са оповестили официално колко на брой устройства са демонтирали от тоалетните за ученици.

По непотвърдена информация става дума за 40 устройства за видеонаблюдение.

Пред криминалистите Евтимов е заявил, че е сложил камерите, за да следи изкъсо поведението на децата, както и да ги преглежда, за да види дали пушат цигари.

Според българското и европейското законодателство поставянето на записващи устройства е строго забранено в тоалетни, съблекални, помещения за отдих, които предразполагат към строго лично пространство.

"Труд news" узна, че след изтичането на мярката от 24 часа прокуратурата е задържала и преместила Евтимов в следствения арест за 72 часа, а след това е твърде вероятно той да остане в следствието за постоянно до установяване на всички подробности около случая.

По-рано днес, 17 декември, столичният кмет Васил Терзиев осъди действията на директора и призова властите да разследват случая под лупа. По думите му няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата.

"Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси", категоричен бе кметът.

Междувременно във фейсбук групите на кв. "Гео Милев" десетки притеснени родители се надяват да не се касае за педофилски оттенък в казуса.

"В рамките на 6 месеца това е вторият шокиращ случай, на който ставаме свидетели. Първият бе в 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", когато учител бе уличен в интимни контакти със своя възпитаничка. Настояваме районният кмет Георги Илиев да не прикрива и този случай, макар да имаше подобни опити за възпитателя по физическо преди няколко месеца. Потресаващо е, тъй като собствените му деца учат там", пише Ивелина Н. в социалните мрежи.