Определиха солидни гаранции на двама общински съветници - съпроцесници на кмета на Варна

Николай Стефанов и Йордан Кателиев досега бяха под домашен арест

Варненският окръжен съд измени мерките за неотклонение на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов от домашен арест в парична гаранция. Двамата бяха арестувани на 8 юли заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, а на 9 октомври бяха поставени под домашен арест. Съветниците са подсъдими за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага заедно с кмета, ръководителката на неговата канцелария и бизнесмен.

Защитата на Кателиев и Стефанов поиска мерките им да бъдат изменени в подписка или изобщо да отпаднат, тъй като разследването е приключило и няма риск те да се укрият или да извършат престъпление. Прокурорите от СГП пък настояха мярката да остане домашен арест, тъй като съветниците са обвинени за корупционни престъпления с висока обществена опасност.

Тричленният съдебен състав определи парична гаранция на Николай Стефанов от 200 000 лв., а за Йордан Кателиев – 150 000 лв. Сумите трябва да бъдат внесени до една седмица. В същия срок определението може да се обжалва в съда.

Магистратите посочиха, че не е отпаднало обоснованото предположение, че съветниците са извършили престъпленията, за които са обвинени, но няма опасност да пречат на събиране на доказателства или да се укрият. При определяне на размера на гаранциите съдът отчете, че те трябва да са съобразени с имотното състояние на всеки от подсъдимите и със стойностния размер на обвинението срещу него.

Стефанов и Кателиев бяха категорични, че искат процесът да започне, за да изчистят имената си. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17 февруари 2026 г.