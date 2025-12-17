Задържаха мъж и жена в опит за имотна измама

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 16.12.2025 г. на ул. “Княз Борис I” в гр. София, в кантората на нотариус, обвиняемите Б.С. и Е.И съзнателно са се ползвали от неистински официален документ, а именно - нотариален акт.

На него му е бил е придаден вид, че е автентичен и е подписан от друг нотариус на 03.10.1989 г. и че Е.И. е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в гр. София с площ 760,00 кв. метра.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2, пр.2, алт.1 вр. ал.1, пр.1 от НК спрямо двамата обвиняеми, за което се предвижда наказание „лишаванe от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Б.С. и Е.И. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.