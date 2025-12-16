Крадци “алпинисти” отиват на съд

Задигнали от къща с механа 350 хил. лв. и злато

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу четирима крадци, задигнали 350 хил. лв. и злато за повече от 20 хил. лв. от къща с механа в Банско.

М.Р., на 57 г., 45-годишния Ж.Б. и 44-годишните В.С. и Б.С. внимателно подготвили „удара”“. Те узнали, че собствениците на „Воденицата” – Лазар и Миглена Дурчови, пазят в тайник в дома си голяма сума пари. Апашите избрали за деня на обира 8 март, защото на празника заведението било пълно, гърмяла музика и можели незабелязано да се промъкнат в къщата.

Проверили да няма камери около нея и двама от тях се покатерили по стрехите и през парапета на терасата стигнали до втория етаж, докато съучастниците им пазели отвън. След това продължили към тавана, където били парите, като изключили сензорите за автоматичното осветление на стълбите.

От тайника в стената извадили куфар с банкноти, а от гардероба - златни накити, които прехвърлили в раниците си и се измъкнали незабелязано. В предварително нает камион с платформа за транспортиране на автомобили натоварили возилото си и заминали за дупнишкото с. Яхиново. В това време стопанинът на къщата се качил до таванския етаж и не повярвал на очите си – тайникът зеел отворен и празен. След проверка на криминалния контингент в района, полицията стигна до крадците и на 31 май те бяха задържани.