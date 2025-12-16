Шефът на Пето припаднал в съда, пратиха Стъкларя в ареста

Още по темата: Шефът на Пето РУП в бандата на Стъкларя (Обзор) 15.12.2025 20:34

Обвинена разследваща полицайка от Луковит пусната срещу 5000 лв. гаранция

Гледат мерки при закрити врати заради СРС-та

Задържан опитал да се самоубие

Окръжният съд в Ловеч наложи постоянен ареста на Росен Кръстев - Стъкларя, сочен за бос на организирана престъпна група за пласиране на наркотици, рекет, изнудвания, подкупи и палежи, в която са участвали и полицаи. Заседанието продължи рекордните 7 часа и беше при закрити врати, тъй като за разкриването на бандата са използвани СРС-та, агенти под прикритие и други секретни способи.

Както писа “Труд news”, заедно със Стъкларя и трима от хората му, зад решетките бяха отведени шефът на Пето столично районно управление на полицията (РУП) Пламен Макскимов, подчиненията му оперативен работник Юлиян Бързашки и Милена Ботева - разследваща полицайка от управлението на МВР в Луковит.

Вчера Ботева е била пусната на свобода срещу 5000 лева гаранция, но прокуратурата продължи да настоява пред съда да наложи по-тежки мерки на Максимов, Бързашки и още две от мутрите на Стъкларя. Очакваше се заседанието да започне късно снощи.

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ на делото, съобщи, че има още един член на престъпната групата, който е обявен за издираване. Той потвърди, че полицаите не са задържани за чадър над Стъкларя, а по-скоро за участие в дейността на бандата. Според него съдът правилно е определил постоянен арест на Стъкларя, тъй като има опасност да се укрие, да извърши друто престъпление, или да се опита да повлияе на свидетели.

В съда се разбра също, че един от общо седемте задържани от групата е направил опит да се самоубие в килията си, но пазачите на следствения арест го спрели навреме. В понеделник късно вечерта Максимов пък припаднал в залата, след като съдът обявил, че изобщо няма да разгледа негова жалба срещу 72-часовото му “прокурорско” задържане.