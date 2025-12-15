Шефът на Пето РУП в бандата на Стъкларя (Обзор)

Седем души са обвинени за организирана престъпна група за наркотици, палежи и подкупи

Съдът решава за арестите им в сряда

Прокуратурата в Ловеч води разследването на “Вътрешна сигурност” и ГДБОП

Началникът на Пето столично Районно управление на полицията (РУП) Пламен Максимов и още двама полицаи са в ареста по обвинение, че са участвали в организирана престъпна група за наркоразпространение, палежи и подкупи. Разследването е срещу общо седем души и се води в Ловеч, въпреки че повечето от обвинените са от София, стана ясно днес.

Както писа “Труд news”, миналия петък агенти на “Вътрешна сигурност” и ГДБОП задържаха Максимов и другите МВР служители, както и Росен Кръстев-Стъкларя и хора от бандата му, за която се знае, че от няколко години върти търговия с дрога в София. Дилърите на Стъкларя се подвизават и в “Хаджи Димитър” и “Христо Ботев”, които са на територията на Пето РУП, затова и предположенията бяха, че полицейският шеф и подчинените му са разпъвали чадър.

“Не съм употребил и няма да употребя думата чадър в случая. Служителите на МВР по-скоро са участвали в тежките престъпления, за които са повдигнати обвинения на групата”, коментира окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Нито той, нито представители на МВР потвърдиха, че бандата е на Стъкларя и не назоваха инициали или прякори на задържаните.

Разследването започнало преди половина година, след като била подпалена администривна сграда в Ловешко, като при пожара изгорял и паркиран наблизо автомобил. Иначе от “Вътрешни сигурност” наблюдавали Максимов още от началото на годината, тъй като името му било споменавано от “пропели” наркопласьори.

Другите двама полицаи са мъж с 13 години стаж, през които е работил предимно срещу дилъри на дрога и жена - оперативен работник с 5 години стаж. След отстраняването на началника на Пето РУП, временно постът му е даден на заместника му Илия Кузманов.

Всичките седем обвиняеми са оставени в ареста за 72 часа и се очаква утре прокуратурата в Ловеч да поиска от съда да им наложи постоянен ареста.

Днес обаче изненадващо Максимов и защитата му внесли искане до Ловешкия окръжен съд да обяви задържането му за 72 часа за незаконно и за 17 часа имаше насрочено съдебно заседание. До редакционното приключване на броя то не беше приключило.