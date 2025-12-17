84-годишен мъж отива на съд за жесток грабеж в с. Горна Крушица

Окръжна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за грабеж с причиняване на средна телесна повреда в с. Горна Крушица

84-годишният Г.Г. е предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград за грабеж с причиняване на средна телесна повреда на пострадал – престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1 от НК.

Към м. януари 2025 г. Г.Г. живеел в с. Микрево, община Сандански, като се грижел за непълнолетния А.В.

На 03.01.2025 г. той решил заедно с 14-годишното момче да посети Б.Г. в с. Горна Крушица. За него той знаел, че живее сам, работил в пощенска станция и вероятно разполага с пари.

По обед двамата пристигнали в селото, където на улица срещнали Б.Г. Последва ли го към къщата му и го нападнали в задната част на двора. Удряли го с юмруци по тялото и главата, както и с дървена дръжка, искайки пари.

Пострадалият успял да се отскубне и влязъл в къщата, но бил настигнат и побоят продължил. Обвиняемият му нанесъл удари с газов пистолет.

Пострадалият дал на нападателите всички пари, които носел в себе си - 35 лева, за да престанат, молел за помощ, но те не спирали.

Съседи чули виковете на Б.Г. След подаден сигнал на местопроизшествието пристигнали полицаи, които установили Г.Г. и непълнолетния в дома на пострадалия.

Според заключението на вещото лице, изготвило съдебномедицинската експертиза на Б.Г., в резултат на нанесения побой му били причинени множество фрактури на ребра, контузия в областта на главата, мозъчно сътресение.

По случая е било образувано досъдебно производство с привлечения в качеството на обвиняем Г.Г.

Наказателното производство срещу непълнолетния А.В. е прекратено с оглед заключението на изготвената комплексна психиатрично-психологична експертиза – на инкриминираната дата той е действал в състояние на невменяемост.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.