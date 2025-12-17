Директорът, поставил камери в тоалетните на столично училище, искал да следи поведението им

Арестуваният за незаконно поставяне на камери в тоалетните директор на 138-мо училище в София, е искал да следи поведението на своите възпитаници и най-вече да види дали те наистина пушат в санитарните помещения.

Това е заявил ръководителят на школото Александър Евтимов по време на беседи с полицията, научи "Труд news" от източници, близки до разследването.

Все още от полицията не дават официално изявление колко точно на брой устройства са демонтирали от тоалетните. По неофициална информация в помещения на 138-мо „Проф. Васил Златарски“ са открити около 40 камери, а кабелите на всички записващи устройства водели директно към директорския кабинет на Евтимов.

Разследването на СДВР е започнало след сигнали от родители, които се съмнявали за грубо погазване на личното пространство и сигурността на учениците.

Самият Евтимов е сравнително нов директор на училището, което се намира зад 1-во полицейско управление в столичния кв. "Гео Милев". На поста той е назначен след спечелен конкурс през февруари 2024 година. Преди това той е заемал различни ръководни позиции в образователната система – както в София, така и в София-област.

По разкази на свидетели Евтимов е бил изведен вчера, 16 декември, от служители на ГДБОП и СДВР в светлата част на деня и пред погледите на ученици и персонал. В тоалетните са открити 20 миниатюрни камери, поставени уж като датчици за движение.

По закон поставянето на видеонаблюдение в санитарни помещения, съблекални и стаи за почивка, е строго забранено. Такива зони се считат за места с очакване за пълна лична неприкосновеност.

Поставянето на записващи средства в такива територии се счита за грубо нарушение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България. Според становище на Комисията за защита на личните данни, видеонаблюдение е допустимо само в общи помещения, но не и в зони за сън, лична хигиена, почивка или преобличане.