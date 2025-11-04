Куриоз във Вършец: Жена откри скрита камера в тоалетна на механа

45-годишна жена съвсем случайно откри микро камера в тоалетната на механа във Вършец. На 3 ноември дамата, която във въпросния обект празнувала рождения ден на дъщеря си, посетила мястото и с изумление установила, че в помещението има записващо устройство.

Тя моментално се обадила на полицията. Била е разпитана от униформените и им предала камерата, която била с вградена карта памет.

По случая се води разследване. На този етап от МВР не коментират разпитани ли са собствениците на ресторанта и дали имат общо с поставянето на устройството.

По закон бани, съблекални и тоалетни се считат за зони с очакване за пълна лична неприкосновеност.

Поставянето на записващи средства в такива помещения се счита за грубо нарушение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България. Според становище на Комисията за защита на личните данни, видеонаблюдение е допустимо само в общи помещения, но не и в зони за сън, лична хигиена, почивка или преобличане.