760 кв.м под прицел: Опит за имотна измама в София

При специализирана операция днес е предотвратена измама с недвижим имот в столичния кв. „Малинова долина“, съобщи заместник-началникът на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов.

По време на сделка за покупко-продажба на имота, пред нотариус са представени документи, чиито автентичност поражда съмнения. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт липсва в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 кв. метра.

По случая са задържани двама души – 49-годишна жена без предишни регистрации и 52-годишен мъж с множество криминални регистрации. Те остават в ареста за срок до 72 часа, а материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.

Костов уточни, че МВР поддържа постоянен контрол върху лица от оперативен интерес по линия на имотни измами и работи в тясно взаимодействие с други институции за предотвратяване на подобни случаи.