Срутване на строеж в Стара Загора отне човешки живот

Инцидентът е станал около 12:00 часа днес

Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности на строителен обект в Стара Загора. Инцидентът е станал около 12:00 часа днес, съобщава NOVА.

По първоначална информация на площадката са работили няколко души, когато внезапно свличане на земни маси затрупало един от работниците. Негови колеги успели да го извадят преди пристигането на спасителните екипи.

Пострадалият е транспортиран с линейка до болница в изключително тежко състояние, но въпреки усилията на лекарите е починал.

На мястото на инцидента е започнало разследване. Служители на Инспекцията по труда и органите на реда изясняват причините за срутването и проверяват дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършване на строително-монтажните работи.