Четирима отиват на съд за кражба на пари и злато за 370 000 лв. от къща в Банско

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за кражба в големи размери, по което в качеството на обвиняеми са привлечени М.Р., на 57 години, Ж.Б., на 45 години, В.С., на 44 години, и Б.С., на 44 години, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Към м. февруари 2022 г. четиримата обвиняеми се познавали. Те придобили информация за значителна парична сума и ценни движими вещи, съхранявани в тайник в частен имот на семейство в гр. Банско.

Разбрали също така, че то живее в къщата и е заето с работата в механа, намираща се на подземния етаж.

Тази информация била ценна за обвиняемите, като трима от тях имали предишен опит в извършването на кражби, който им давал увереността във възможността за добро планиране, организиране и успешно реализиране в отнемане на чуждото имущество.

Четиримата обвиняеми обсъдили помежду си подготовката и начина на извършване на кражбата, разпределили задачите, касаещи конкретното участие на всеки в деянието.

М.Р. и Б.С. извършили външен оглед на къщата на семейството и дворното място на механата, за да установят наличие на монтирани камери за видеонаблюдение, както и да набележат мястото на проникване в имота. Непосредствено преди извършването на кражбата наели квартира.

Около 20,00 ч. на 08.03.2022 г. обвиняемите В.С. и Б.С. се придвижили към центъра на гр. Банско, за да наблюдават преминаващи автомобили и хора в района на механата. Целта им била да предупредят другите участници в извършването на кражбата при евентуална опасност от разкриването им.

Обвиняемите М.Р. и Ж.Б. по стрехите и през парапета на терасата стигнали до втория етаж на къщата. С помощта на техническо средство отворили вратата, продължили към таванския етаж, като изключили сензорите за автоматичното осветление на стълбите. Намерили тайника на семейството и извадили от нето куфар с пари. Сложили ги в носените от тях раници, както и златните накити, намерени в чекмеджето на гардероба, и напуснали имота.

В това време стопанинът на къщата се качил до таванския етаж и установил кражбата. Бил подаден сигнал на телефон за спешни случаи 112.

Междувременно отнетите пари и златни накити били превозени от гр. Банско до с. Яхиново, община Дупница, с лек автомобил, качен на камион с платформа за транспортиране на моторни превозни средства, осигурен от обвиняемия Б.С. По този начин извършителите искали да не будят подозрения.

На следващия ден четиримата обвиняеми се срещнали, част от парите разделили помежду си, а останалите укрили.

Общата стойност на предмета на кражбата е 370 661,32 лева, от които 350 000 лева в пари и 20 661,32 лева – златните накити.

Предстои делото да продължи в съда.