Голям удар в София! Иззеха над 400 000 евро

Разследват се пране на пари от трафик и търговия с дрога

Над 400 000 евро и множество ценности бяха иззети при специализирана акция на Националната служба за борба с престъпността (НСлС), ГДНП и ДАНС. Операцията е под надзора на Софийската градска прокуратура и е свързана с разследване на организирана престъпна група за изпиране на пари, получени от трафик и търговия с наркотици.

Акцията се проведе днес на територията на София. При претърсванията на 8 апартамента и търговски обекти бяха иззети мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, различни ценности на висока стойност, парични средства в лева, долари и 400 000 евро.

От прокуратурата уточняват, че всички иззети вещи са веществени доказателства, които ще бъдат използвани в разследването срещу групата.