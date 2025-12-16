ЕЦТП с писма до посолствата на Франция и Германия

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) изпрати официални писма до посолствата на Френската република и на Федерална република Германия във връзка с публични активности на посланичките на двете страни - Н. Пр. Мари Дюмулен и Н. Пр. Ирене Планк, засягащи съдебната система в България. И по-точно изразяването на подкрепа за председателя на ВКС Галина Захарова на среща в Съдебната палата.

От ЕЦТП считат това за безпрецедентна намеса в българската съдебна система и политическа намеса в обществения дебат.



"Това се случва на фона на усилията на гражданското общество и на неправителствения сектор за правни и съдебни реформи, които да доведат до произнасянето на справедливи присъди за престъпления в сферата на пътната безопасност. И на фона на неколкократния отказ на съдия Захарова да се срещне с представители на неправителствения сектор и на родители, загубили децата си в пътнотранспортни произшествия в България, с цел именно дискутиране на реформи", се казва в позицията на ЕЦТП.

Персонализираните писма до двете посолства са подписани от председателя на ЕЦТП г-жа Диана Русинова и в тях се казва следното:



"Съгласно публично достъпна информация, посланикът публично се е намесил в защита на български съдия и е изразил негативни позиции спрямо организации на гражданското общество, които настояват за правни и съдебни реформи, свързани със справедливото наказване на престъпления, извършени в сферата на транспорта", смятат от ЕТЦП.



Напълно признаваме правото на дипломатите да насърчават основните права, демократичните принципи и върховенството на закона. Считаме обаче за неподходящо, когато подобни позиции надхвърлят рамката на общите принципи и навлизат в сферата на вътрешните съдебни въпроси, особено когато са насочени срещу независими неправителствени организации, работещи за решаването на критични проблеми, свързани с обществената безопасност.



Към настоящия момент България е държавата с най-висок процент на смъртни случаи и тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз. Организациите на гражданското общество, които работят в тази област, го правят в отговор на дългогодишен системен провал в защитата на човешкия живот, а не като форма на политическа активност. Публичната критика на тези усилия от страна на чуждестранен посланик крие риск от подкопаване на доверието както в националните, така и в европейските институции, както и в имиджа на държавите, които те представляват.



В тази връзка ЕЦТП с уважение:



1. Изисква официално разяснение и извинение към българското общество във връзка с публичните изявления и действия на посланика;



2. Подчертава необходимостта от зачитане на съдебната независимост и легитимната роля на гражданското общество, без външна намеса;



3. Потвърждава готовността си за конструктивно сътрудничество с френските и германските институции с цел разработване на съвместни европейски и национални подходи за намаляване на смъртността по пътищата и подобряване на транспортната безопасност.



Оставаме убедени, че ефективното сътрудничество между държавите членки на ЕС, дипломатическите мисии и гражданското общество трябва да се основава на взаимно уважение, неутралност и споделен ангажимент за спасяване на човешки животи.