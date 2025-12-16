От последните минути: Инцидент на летището в София (СНИМКИ)

Автор: Труд онлайн
Крими и право

Автомобил се запали и изгоря на паркинг номер 5 на летището в София, съобщиха очевидци в най-голямата група за катастрофи и инциденти в столицата "Катастрофи в София". 

По думите на Методи Атанасов колата вече е изцяло опожарена. 

"За съжаление можеше да бъде спасена. Уви, нямам ръчен пожарогасител. А от Гранична гледаха безучастно", коментира мъжът, заснел ситуацията с телефона си. 

На този етап няма данни за пострадали. Причините за пожара се разследват. 

Снимки: Методи Атанасов / Катастрофи в София - Facebook

Още от (Крими и право)

Най-четени

Мнения