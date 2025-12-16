От последните минути: Инцидент на летището в София (СНИМКИ)

Автомобил се запали и изгоря на паркинг номер 5 на летището в София, съобщиха очевидци в най-голямата група за катастрофи и инциденти в столицата "Катастрофи в София".

По думите на Методи Атанасов колата вече е изцяло опожарена.

"За съжаление можеше да бъде спасена. Уви, нямам ръчен пожарогасител. А от Гранична гледаха безучастно", коментира мъжът, заснел ситуацията с телефона си.

На този етап няма данни за пострадали. Причините за пожара се разследват.

Снимки: Методи Атанасов / Катастрофи в София - Facebook