Жандармерист, спасил жена от потъващ автомобил, стана „Полицай на годината“

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов награди тазгодишния носител на титлата „Полицай на годината 2025“ - младши инспектор Кристин Иванов – старши полицай в сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ от Зонално жандармерийско управление - Монтана към Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”.

Младши инспекторът влиза в река Скът, разбива задното стъкло на паднал във водите автомобил и изважда трудноподвижна жена, която не може да се измъкне от превозното средство. След това я придържа на нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдейства за безопасното извеждане на брега.

"В някои ситуации става въпрос за 1-2 секунди да вземеш решение, за да може да спасиш живота на някого. Не съм очаквал, че за толкова кратък период от време - три години съм служител на МВР - ще стигна до това отличие. Това е най-голямото отличие, което един служител може да получи", посочи Кристин Иванов.

Колективната награда "Полицай на годината" е за отдел наркотици в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Отделът е провел 26 реализации по линия на трафик, производство и разпространение на наркотици.

Общо пет колективни награди, пет индивидуални отличия и три номинации за граждански принос към работата на полицията бяха връчени в конкурса „Полицай на годината 2025“.

„Всеки един от вас трябва да знае, че работата, която върши, се оценява ежедневно, особено от хората, на които помагате и са се докоснали до вашия професионализъм и желание да изпълнявате мисията и дълга си. Вие сте на първа линия в най-критичните точки, влагате самообладание, разчитате един на друг в екип, за да се справите в ситуации, които понякога изглеждат непосилни, с ясното съзнание, че зад всяко решение стоят човешки съдби и отговорността е огромна. Често критиките натежават над добрите думи. Особено в турбулентни времена на противопоставяне. Затова е важно да отдадем заслуженото на мъжете и жените в униформа, които защитават стабилността и ни дават поводи за гордост. Примерите, които виждаме днес, са показателни! Горди сме с Вас!", каза в обръщението си министър Даниел Митов.