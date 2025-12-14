Алармират за измами с резервации за празниците

Проверете регистрацията на туристическия обект

Министерството на туризма напомня, че местата за настаняване в България, в това число хотели, туристически комплекси, къщи за гости, стаи и апартаменти за гости, хижи, къмпинги и др., могат да упражняват дейност само след категоризиране/ регистриране, съгласно Закона за туризма.

Всички места за настаняване се вписват в Националния туристически регистър (НТР), който е с неограничен достъп. Той съдържа информация както за категорията на обекта, така и за адреса и собственика. Предвид зачестилите случаи на нерегламентирано предлагане на места за настаняване, както и изнесена с публичното пространство информация за измами за нощувки и пакети за предстоящите празници, министерството отправя апел към гражданите да проверяват избрания от тях туристически обект в Националния туристически регистър, преди да направят резервации и да капарира нощувките.

Част от НТР е и регистърът на туроператорите и туристическите агенти, като в него са вписани всички туроператори, имащи право да упражняват дейността. Министерството на туризма напомня, че при съмнения или констатирани нарушения гражданите могат да подават сигнали към Комисия за защита на потребителите.