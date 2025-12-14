Млад шофьор се фука с дрифтове и скорост 303 км/ч

Гняв в социалните мрежи

“Отново безотговорен млад човек на 22 г. - Петър М. явно с талант, който не е за обществени пътища. Очевидно арогантен и недосегаем. Дори не прави опит да се крие как кара с над 300 и с вратите напред!”

Това писаха потребители във фейсбук групата “Катастрофи в София” и пуснаха снимки и клипове от мрежата Х, в които Петър М. кара “Мерцедес” AMG, прави дрифтове и снима скоростомера си, който достига до 303 км/ч.

Младежът заслужава близка среща със служителите на КАТ-София, след която да остане без книжка, пишат гневни коментатори. Други отсега съпреживяват скръбта и ходенето то гробища, които чакат родителите на Петър М., ако веднага не му вземат ключовете на “Мерцедес”-а.