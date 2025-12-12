Трима пребиха ученик в Перник

Трима мъже са задържани за побой над 16-годишен ученик.

Инцидентът е станал на 11 декември. Около14 ч., в Първо РУ в града е подаден сигнал от Спешна помош за приет 16-годишен тийнейджър със сериозни травми.

По данни на момчето трима непознати му нанесли побой и избягали с лек автомобил.

След извършен медицински преглед е установена фрактура на лицеви кости без разместване. Пострадалият е освободен за домашно лечение.

Органите на реда са задържали трима 18-годишни перничани, които се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген“. На тях е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа.

Предстои изясняване на причините за побоя. Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.