Пловдивчанка уби с газов пистолет пияния си приятел

Шест пъти гърмяло оръжието, смъртта настъпила от 4 рани и загуба на кръв

Пищовът бил под възглавницата

Тръгва дело за трагедия след любовен триъгълник

Пловдивчанка на 23 години простреляла смъртоносно 50-годишния си приятел с газов пистолет и опитала да изкара убийството като нещастен случай. Тъй като мъжът бил много пиян, тя твърдяла, че се е наранил сам, оръжието било намерено в ръката му, но експертите били категоричини, че престъплението е извършено от жената. Утре - вторник, обвинената за умишлено убийство Бериван Белялова трябва да застане пред Пловдивския окръжен съд, който е насрочил разпоредително заседание по делото.

Случаят е отпреди близо 3 години в пловдивския квартал “Тракия”. Бериван била приятелка на 50-годишния Ивайло Ангов, но живеела отделно със своята приятелка Антония и двете били любовници. Ивайло знаел за това и ги карал да се разделят, но напразно. На 6 януари 2023 г. - Йордановден, Бериван и Антония отишли на гости на Ивайло, който още от обед с негов приятел започнали да се черпят по повод идващия му имен ден на 7 януари. Бериван му поискала 50 лева назаем, но Ивайло й казал да почака.

Привечер Антония и другият гост си отишли, а тя останала. По някое време домакинът, чиято кръвна проба по-късно показала 3,26 промила алкохол, видял, че Бериван говори с Антония по телефона и полудял от ревност. Взел й телефона и си го сложил в джоба, но му се видяло малко. Под възглавницата на леглото си държал газов пистолет, грабнал го, опрял го на главата Бериван и се заканил да я убие. Жената обаче успяла лесно да изтръгне оръжието от ръцете му и започнала да стреля по него от упор. От 6 изстрела, 4 поразили Ивайло в главата и тялото и той издъхнал от остра кръвозагуба, пише сайтът “Трафик нюз”.

До момента твърденията на Бериван за самозащита не са приети нито от прокуратурата, нито от съдебните сътави, гледали мерките є за неотклонение. Жената прекарала повече от година в ареста, а после била пусната под домашен арест. По член 115 от Наказателния кодекс тя може да получи от 10 до 20 години затвор, но ако признае вината си и делото мине по съкратена процедура, може да се надява на по-леко наказание.