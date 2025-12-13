Откраднаха коледна елха в Радомир

Коледна елха беше открадната в района на военните блокове в Радомир. Дървото, поставено на ул. „Райко Даскалов“ срещу училище „Христо Смирненски“, беше украсено с голяма обич и старание от децата от квартала, съобщават от общината във Facebook.

„На кого и защо му е пречела елхата?“ питат от местната власт.

От Община Радомир уточняват, че разполагат с доказателства по случая, които са предадени на МВР.

Местната администрация уверява, че ще продължи да подобрява видеонаблюдението и сигурността в интерес на всички жители, като благодари за активната гражданска позиция и сътрудничеството на хората.