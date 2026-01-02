Мъж убил жена си, карал я да проституира

Съдът наложи арест

Наръганият с нож е в болница

Софийският градски съд остави в ареста 35-годишния Валентин Василев, който преди дни бе арестуван за убийството на съпругата си. Трупът на жената бе намерен в трафопост в столичния кв. „Надежда“ на 29 декември.

Според свидетели Валентин често пребивал Петрана, защото искал тя да проституира. Във фаталния ден той отново й се нахвърлил в жилището им в „Надежда”, където живеели с 5-годишното им дете. Първо я удрял с лопата, после взел нож и я нарязал по цялото тяло. Предполага се, че убийството било извършено няколко дни преди да бъде открито тялото, а Валентин пренесъл трупа в трафопоста.

По време на заседанието адвокатът на задържания поиска „домашен арест” за клиента му, тъй като бил болен. Съдът обаче не се съгласи и наложи постоянен арест.