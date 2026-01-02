МВР отчете 7450 престъпления, свързани с наркотици

От януари до ноември миналата година

7450 престъпления, свързани с наркотици, отчита МВР от януари до ноември месец през 2025 г. Най-висок е техният брой през март месец – 773. Нивата на разкриваемост на тези престъпления през всичките месеци са средно около 50%.

От вътрешното министерство обобщиха, че миналата година ведомството се е съсредоточило основно върху противодействие на разпространението, производството и трафика на наркотици, както и борба с изготвянето и разпространението на фалшиви парични знаци.

Борбата с фентанила беше във фокуса на общественото и медийното внимание, предаде БТА. През юни над два килограма фентанил бяха открити и иззети при две поредни операции на служителите на ГДБОП в Търговище и Монтана. Последваха и акции в други градове, където бе иззет от опасния наркотик. От МВР предупреждават, че че фентанилът се предлага като по-евтин и по-мощен заместител на хероина, но смъртността при него е многократно по-голяма.

През цялата година МВР съобщава за редица операции, довели до залавянето на килограми кокаин, марихуана и други наркотични вещества.

Също така са преустановени незаконни дейности на оранжерии и лаборатории за производство на наркотици.