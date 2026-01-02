Измама с евро препоръчва превалутиране

Фалшиви банкери подлъгват балъци

Зачестяват опити за финансови измами свързани с еврото. Измамниците все по-често се представят за служители на банки или платежни платформи. Те използват мобилни приложения за комуникация и внушават на жертвите си, че е необходимо “спешно” превалутиране или актуализация на сметки. NOVA разказа за такъв случай в Русе.

Случаят се разиграва малко преди коледните празници. Давид получава пропуснато обаждане от чуждестранен номер. Тъй като често комуникира с хора от чужбина по работа, той решава да отговори. Почти веднага му е върнато обаждане, а от другата страна на линията мъж с лош английски се представя за служител на платежната платформа.

“Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт. Това веднага ми направи впечатление, защото известната платформа за разплащане вече беше превалутиралa сметките още преди 1 януари и беше уведомила клиентите си директно в приложението”, разказва потърпевшият.

Измамникът започва да иска данни от банковата карта, като настоява жертвата да “потвърди” първите цифри на номера й.

От полицията в Русе потвърждават, че случаят не е единичен. Малко преди празниците са подадени поне две жалби за подобни измами, при които хора вече са били ощетени с пари.