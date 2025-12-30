9-месечно бебе пострада при катастрофа край Петрич

Бебе на около девет месеца е пострадало при пътно-транспортно произшествие между село Ново Делчево и Петрич на 29 декември около 13:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Катастрофата е станала, когато лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 73-годишен мъж от село Джигурово, е отнел предимството на лек автомобил „Киа Сиид“ с 29-годишна водачка от село Левуново.

В резултат на удара, бебето, пътувало в обезопасително столче, е получило охлузна рана на челото.

На двамата водачи са взети проби за алкохол. Пробата на 73-годишния шофьор е отчела наличие на 0,67 промила. По случая е уведомена компетентната прокуратура.