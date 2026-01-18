Полицай от Банско осъди прокуратурата

Ще получи 5000 лева

След оправдаване за подкуп

Полицай, който бил оправдан за получаване на подкуп от 200 лв., осъди прокуратурата да му плати 5000 лв.

Униформеният от Банско поискал 120 000 лв. за причинени морални вреди от незаконното обвинение. На първа инстанция обаче Окръжният съд в Благоевград му присъди 5000 лева. Решението на магистратите не е окончателно и може да се обжалва.

Полицаят бил обвинен, че на 16 февруари 2019 г., заедно със свой колега чрез изнудване са поискали и приели от мъж от София 200 лв., за да не извикат дежурен автопатрул по безопасност на движението, който да извърши тест за употреба на наркотично вещество на шофьор на лека кола.

Първоначално съдът наложил условна присъда на полицая. По-късно обаче втора и трета инстанция го оправдали напълно. Тогава той завел дело срещу прокуратурата.