Арест за обирджия на 25 000 евро от пенсионери

Още по темата: Ограбиха 25 500 евро от пенсионери, сменили левовете си в банка 15.01.2026 20:17

Полицията продължава да издирва брат му и чантата с парите

Адвокатът: Няма доказателства

Районният съд в Кюстендил не се церемони

Кюстендилският районен съд наложи постоянен арест на 46-годишния Петър Григоров от село Долна Гращица. Мъжът е обвинен като съучастник на своя брат Ивайло, когото полицията продължава да издирва, за обир на 24 452 евро.

Както писа Труд news”, в сряда малко след 17 ч, бяха ограбени възрастните Васил и Елена Никови от село Лозно, които същия ден в Кюстендил обменили в евро спестените си 50 000 лева. Парите са си техни и с ясен произход - Елена работела близо 20 години в Гърция и получавала пенсия и оттам, а мъжът є цял живот бил миньор и вземал “тавана” на българските пенсии. Двамата поели пеша към с. Лозно което се намира на 2 км от града. Преди това си напазарували от магазин. Васил вървял напред с покупките - ябълки, мандарини и лук, а съпругата му, която носела чантата с парите, ходела по-бавна и малко изостанала. Внезапно непознат мъж я съборил на земята, изтръгнал торбата от ръцете є избягал.

Веднага след сигнала за грабежа криминалистите започнали издирване, в което били включени и униформени от “Гранична полиция” с кучета и теромовизионна камера. Прегледани били качерите от уличното видеонаблюдение и на кадрите ясно се виждало, че пенсионерите били следени от двама мъже, които след грабежа избягали с автомобили “Мерцедес” и БМВ. По номерата на колите бандитите били идентифицирани като братя Григорови от село Долна Гращица, а по-късно след преследване Петър бил заловен, докато се крие в канавка край пътя.

Васил и Елена Никови казаха, че и друг път са носели големи суми и съжаляват много, че във фаталния ден не са си хванали такси.

Магистратите бяха категорични, че има опасност както Петър Григоров да се укрие като своя брат, така и да извърши друго престъпление в случай, че получи марка, различна от “задържане под стража”. Адвокатът му обаче заяви, че ще обжалва пред Окръжния съд в Кюстендил, тъй като полицията нямала доказателства за участие на клиента му, който няма криминално досие. Дадено бе и комичното обяснение, че Петър се сгушил в канавката край пътя, защото помисли, че го следят мутри тъмен джип.

На ход е полицията, която трябва да залови Ивайло Григоров с парите, които да върне на ограбеното семейство.