Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи

Мъже на 77 и на 65 години са задържани за изработването на фалшиви документи, евро и долари. Двамата са стари познайници на полицията, неколкократно задържани заради документни измами, но никога не са осъждани.

При претърсвания на пет адреса, служители на Столичната дирекция на МВР са открили 60 000 евро като предстои да бъде установено дали всички те са фалшиви.

Двамата задържани имали работилница за фалшиви талони за коли. По време на тяхното задържане са открити готови бланки, които да бъдат попълнени и така на крадени коли се създават така наречените близнаци чрез фалшиви талони. Освен че могат да заблудят служители на реда, измамниците могат да се разпоредят с транспортното средство.

"Чрез използване на този неистински документ може да бъде продадено в друга страна или от ЕС или в такава извън него, в която не се използва системата за идентичност на автомобилите", каза Любомир Николов, директор на СДВР.

Открити са и мостри на фалшиви еврови и доларови банкноти с цел зарибяване на клиенти. Мострите са на банкноти от 200 и 100 евро и са с много добро качество. Общата стойност на откритите пари е 60 000 евро.

"Предполагаме че същите се използват за показване на евентуални клиенти, които в последствие желаят да закупят по-голямо количество неистински парични знаци", каза още Николов.

До този момент на двамата задържани са повдигнати обвинения само за фалшивите талони, защото все още не са изследвани всички открити пари.

"По отношение на едното лице СРП е поискала налагане на мярка задържане под стража, по отношение на другото лице с оглед на неговата напреднала възраст и неговото здравословно състояние, определената мярка е гаранция в пари", каза Георги Коджаниколов, прокурор от Софийска районна прокуратура.

