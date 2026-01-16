Окръжният съд в Хасково остави в ареста сирийски гражданин, обвинен в отвличане

Окръжният съд в Хасково не уважи молбата за по-лека мярка за неотклонение от "Задържане под стража" и остави в ареста сирийски гражданин, обвинен в отвличане с користна цел, държане в плен и изнасилване, съобщиха от пресслужбата на съда. Шавгар Хусеин Абдо (24 г.) е обвиняем по случая от 16 декември 2024 година, разкрит при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Според обвинението тогава той, брат му Масуд Хусеин Абдо (32 г.) и други неустановени лица отвлекли от центъра за бежанци в Харманли живееща на семейни начала двойка граждани от Мароко - 33-годишен мъж и 32-годишна жена. Те били транспортирани в изоставен имот в харманлийското село Българин и малтретирани. Жената е била многократно изнасилвана. Похитените са били в плен 12 дни. Издевателствата са записвани на видеоклипове, които били изпращани на близките им в Мароко с цел откуп. Поисканите на няколко пъти и получени средства са били над осем хиляди евро. Междувременно насилваната жена е забременяла.

С оглед начина на извършване на престъпленията съдът счете, че по отношение на задържания Абдо е налице както опасност от укриване, така и опасност от извършване на престъпление, въпреки чистото му към момента съдебно минало, наличието на постоянен адрес, постоянна работа и семейство.

Арестът на братята бе определен първо на 16 май миналата година. За втори път той бе потвърден от Хасковския окръжен съд на 21 юли 2025 година.

В хода на разследването на случая като обвиняем бе привлечен и задържан под стража трети сириец - Косай Алабдула (24 г.), който бе обявен за национално и международно издирване. Той бил ползвател на апартамент в София, където мароканското семейство, след плена в село Българин, било отведено и държано отново против волята му още три дни.

Днешното определение на съда подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.