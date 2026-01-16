Хванаха сина на Атанас Бобоков с над 100 грама дрога

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков, 19-годишният Божидар Бобоков, е бил задържан вчера следобед в курорта Пампорово, докато бил в неадекватно състояние, съобщава БНТ.

Арестът е извършен от екип на Пътна полиция, който спрял за проверка джип „Киа Спортидж“. Автомобилът е бил засечен да нарушава правилата за движение. При проверката е установено, че колата е управлявана от 19-годишен младеж, гражданин на страна от Близкия изток, а на предната дясна седалка е пътувал Божидар Бобоков – собственик на автомобила.

При последвалото претърсване в джипа е открит голям пакет със суха тревна маса, като първоначално се съобщава, че количеството е най-малко 100 грама марихуана. Божидар Бобоков не е могъл да даде обяснение за наркотиците, тъй като е бил в неадекватно състояние.

Божидар Бобоков вече беше задържан на 1 декември. Тогава му бяха повдигнати обвинения за участие в безредиците в центъра на София и сблъсъците между протестиращи и органите на реда по време на шествия на ПП-ДБ. Тогава баща му, Атанас Бобоков, заяви, че синът му е невинен и жертва на произвол. Прокуратурата тогава наложи на 19-годишния младеж най-леката мярка за неотклонение – подписка.

Разследването по случая с откритата марихуана в джипа на Бобоков продължава, като по него работи полицията в Смолян.