Веселба на двама мъже и две жени завърши с убийство

Жертвата е 32-годишен мъж, задържан е неговият приятел на 30

Млад мъж е убит при битов скандал в Русе, съобщи говорителят на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидент на тел. 112 е подаден около 11:00 часа вчера, 15 януари.

По първоначална информация в апартамент в жилищен блок на ул. "Чипровци" се сбили двама мъже, които били цяла нощ в компанията на две жени.

Веднага на място е изпратен полицейски екип. Пред входа на блока служителите на МВР установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете.

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, като е извършен оглед, разпитани са и свидетелите.

По време на разследването е изяснено, че рано сутринта вчера между четиримата души в апартамента възникнал скандал. Свадата прераснала в сбиване между двамата мъже, като всеки от тях получил наранявания. По случая е арестуван 30-годишният мъж.

Разследването продължава под ръководството Русенската окръжна прокуратура. Назначени са и съдебномедицински експертизи.