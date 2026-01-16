Енергийна напитка и вейп пратиха ученик в болница

15-годишен ученик влезе в болница след употреба на енергийни напитки и пушене на вейп, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Вчера, 15 януари, в Районното управление в Чирпан постъпил сигнал от Спешен медицински център за постъпило за лечение момче. Младежът е изпил 5 кенчета енергийна напитка и е пушил вейп, който e предаден от бащата на момчето на полицията за анализ.

Взели му кръвна проба, за да назначат токсикохимична експертиза.

Момчето е откарано в болница в Стара Загора, където е прегледано.

По случая се води разследване.