КАТ вече издава фишове по снимки от тол камерите

50 лв. глоба за шофьор на Бентли за превишена средна скорост

Електронен фиш с глоба от 50 лева за превишена средна скорост получи шофьор на “Бентли” с пловдивска регистрация. Фишът от Серия CC (средна скорост) бе публикуван в социалните мрежи от Николай Попов - бащата на загиналата 12-годишна Сияна. Според него службите на КАТ са започнали вече редовно да издават такива фишове по снмики от тол камери.

Глобите за превишена средна скорост влязоха в сила от 7 септември миналата година, но трябваха повече от 3 месеца, за да бъдат свързани компютрите на МВР и тол управлението, което е към АПИ. Показаният от г-н Попов фиш е за превишение с 14 км/ч на разрешената скорост от 140 км/ч на магистрала “Тракия” на 10 декември в 11,55 ч по обед. Засичането е в отсечката между 112-ия и 118-ия километър между пътните възли Цалапица и Радиново близо до Пловдив.

Според документа автомобилът с V-образен 8-цилиндров двигател “Бентли Бентайга” се е движел средно със 154 км/ч. “Бентли”-то се води на пловдивска фирма със седалище на ул. “Кукленско шосе” и такъв автомобил дори втора употреба се предлага на цени от 95 000 до 155 000 евро. Ако нарушителят плати до 14 дни след връчването на фиша, глобата му се намалява на 40 лв., тоест 17,89 евро.