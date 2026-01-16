Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция

Освободиха Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, срещу 5000 лева парична гаранция. Това стана ясно след заседание на Окръжния съд в Смолян.

19-годишният младеж беше обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Съдебният състав не уважи искането на Окръжна прокуратура - Смолян за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража", като прие, че към момента липсват достатъчно основания за постоянен арест.

По време на заседанието наблюдаващият прокурор Станчо Станчев аргументира искането на държавното обвинение с твърдения за реална опасност обвиняемият да се укрие. Според прокуратурата Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е

женен и разполага с финансови възможности, включително скъп автомобил, които биха му позволили да напусне страната.

Официалното обвинение срещу Бобоков е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество - марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама. След изготвената експертиза е установено, че нетното количество на дрогата е 122 грама.

Престъплението е квалифицирано по чл.354а, ал.1 от Наказателния кодекс.