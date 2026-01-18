Издирват шофьор, участвал в катастрофа с две жертви

Девет повече загинали

Полицията издирва шофьор на камион, участвал в катастрофа с две жертви - баща и дъщеря.

Катастрофата станала към 10 часа на пътя Ловеч - Микре, в участъка между Ловеч и село Изворче. Ударили са се лек автомобил и камион. На място е загинала 30-годишна жена, която се е возила на предната седалка. 55-годищният шофьор на лекия автомобил, нейн баща, бил откаран в плевенска болница в тежко състояние. Въпреки усилията на лекарите той е починал в лечебното заведение.

В болницата били транспортирани и жена и дете, които са пътували на задната седалка на колата. Жената била с наранявания, но без опасност за живота. Медицински преглед установил, че детето не е пострадало.

След катастрофата шофьорът на камиона избягал от мястото на инцидента и започна издирването му. До редакционното приключване на броя МВР не съобщи дали е задържан. По неофициална информация водачът е превозвал незаконно дърва и е управлявал без книжка, съобщава GlasNews, позовавайки се на източници в Министерството на вътрешните работа. Твърди се, че той имал и много провинения на пътя и досие в системата на полицията.

От началото на годината по пътищата на страната са загинали 22-ма души при 212 тежки катастрофи, сочи черната статистика на КАТ. 252-ма пък са били ранени. “При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат девет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г. „, казаха от МВР.