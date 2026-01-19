„Ще убия детето, а после и теб“: Арест за мъж, заплашил с нож съпругата си

По искане на Софийската районна прокуратура (СРП) съдът задържа под стража мъж, заканил се с убийство на съпругата си, съобщиха от прокуратурата.

Задържаният с инициали К.П. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 15 януари т.г., около 20:00 часа, в апартамент в столичния квартал „Дружба“ се е заканил с убийство на половинката си - Н.П. Докато държал нож, той ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията. Заканата предизвикала у жената основателен страх за осъществяването ѝ.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

К.П. е задържан за срок до 72 часа, допълниха от прокуратурата.