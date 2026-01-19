Юмруци в 4 сутринта: Украинци пребиха мъж в Самоков

Двама украинци са задържани, след като пребили мъж от Самоков пред денонощен магазин в града, съобщиха от полицията.

Сигнал за сбиването е подаден около 4:50 ч. на 16 януари в Районното управление в Самоков. На мястото незабавно са изпратени полицейски екипи.

Установено е, че при възникнал скандал двамата украинци, които работят като сезонни служители в курорта Боровец, са нанесли удари с юмруци на местен жител, повалили са го на земята и са му причинили разкъсно-контузни рани по главата.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.