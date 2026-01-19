Задигнаха 15 000 евро, 10 000 лева и златни накити от къща в Берковица

От къща в Берковица са откраднати 15 000 евро, 10 000 лева и около 300 грама златни накити, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за кражбата е подаден в 19:27 часа вчера. При оглед на място било установено, че при нападението на дома са разбити два прозореца от пластмасова дограма и остъклена част на врата. Парите и накитите са извадени от метална каса, която е отключена с ключ.

По случая е образувано досъдебно производство по член 195 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че при подобна кражба от частен дом в Берковица през миналата година са били откраднати пари и ценности на стойност около 50 000 лева.