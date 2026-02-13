Тир помете пешеходка край Велико Търново – жената е починала на място

Инцидентът е станал около 6:00 часа тази сутрин

Тежкотоварен автомобил блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово на пътя Велико Търново – Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 6:00 часа тази сутрин. По първоначална информация камион с румънска регистрация е ударил жената, която е починала на място.

Заради катастрофата движението в участъка е временно спряно в двете посоки, докато се извършва оглед на местопроизшествието.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че за леките автомобили е въведен обходен маршрут през Самоводене – Ресен – Градина – Полски Сеновец. Тежкотоварните автомобили изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.