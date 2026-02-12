Административният съд спря част от промените в правилата за паркиране в София

Административният съд София – град (АССГ) временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари тази година. Определението е публикувано на сайта на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.