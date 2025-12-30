Пожар в столичен квартал, евакуираха 20 души

Пожар, възникнал в асансьор в столичния квартал „Сухата река“, наложи евакуацията на около 20 души, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Инцидентът е станал малко след 18:00 часа, като сигналът е подаден в 18:05 ч. На място незабавно са изпратени два противопожарни автомобила и осем огнеборци.

Благодарение на бързата реакция на пожарните екипи огънят е овладян, а хората са изведени безопасно от сградата. При инцидента няма пострадали.