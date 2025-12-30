Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната нахлул в магазин

Полицията задържа двама мъже късно снощи след въоръжен грабеж на търговски обект в столичния квартал „Красно село“. Сигналът е подаден от служителка в магазина, която е била заплашена от нападателя. След като отнема част от оборота, извършителят напуска обекта, а по-късно се укрива в жилищна сграда в района, съобщи БНТ.

По данни на управителя на магазина нападателят е бил маскиран и въоръжен, като е действал бързо и сам. По думите му грабежът е продължил не повече от 10–15 секунди, а отнетата сума е около 1800 лева. Записите от охранителните камери потвърждават, че в търговския обект е влязъл един човек, въпреки че впоследствие са задържани двама заподозрени. Предполага се, че вторият е оказал съдействие извън магазина.

При нападението служителката е задействала паникбутон, с което е сигнализирала охранителната фирма. Малко след това извършителят е избягал и се е укрил в жилищен блок, където живее заедно с баща си, твърдят съседи.

Живущи в сградата описват бащата като неконфликтен човек, но изразяват притеснения за поведението на сина му, за когото твърдят, че е проблемен. Разследването по случая продължава.

Записите от камерите за видеонаблюдение са иззети и се анализират от СДВР.